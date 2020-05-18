Вирус отступает: в одной из областей впервые за долгое время нет жертв [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Черновицкой области впервые за долгое время не выявили смертей от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр ОГА.
При этом выздоровевших в регионе за сутки насчитывается 25 человек, они дважды получили отрицательный результат теста. Всего с COVID-19 выздоровели 634 человека в области.
В больницы 17 мая госпитализировали 10 человек. На сегодня в больницах области находятся 590 человек. Из них в 272 пациентов подтверждено коронавирус, остальные - с подозрением. При этом 62 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 45, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6.
За весь период эпидемии в Черновицкой области подтверждено 2713 случаев заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерли 110 человек.
Больше всего инфицированных в Черновцах - 939 человек.
Ранее мы писали о том, что Киев "обошел" вспышку коронавирусной инфекции. А у Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов.
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