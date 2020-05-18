Нес-ционский институт завершил успешные клинические исследования вакцины от коронавируса на мышах.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По их словам, животные, которые получили дозу вакцины, не заболели коронавирусом и смогли успешно пройти первый этап тестирования.

"Во время проведения испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института, затем все грызуны были инфицированы коронавирусом нового типа. Результаты исследования показали, что привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19", - отмечается в сообщении.

Известно, что медицинский институт начнет следующий экспериментальный этап на крупных животных, а затем и на людях.

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