Коронавирус не тронет лишь каждого десятого [ Редактировать ]
Только 10% населения планеты имеют иммунитет к коронавирусу COVID-19, большинство людей по-прежнему рискуют заразиться. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,7 млн человек. За последние сутки вирус был подтвержден у 80 тыс. человек.
"Ранние серологические исследования (исследования о выявлении источника инфекции и формировании антител - ред.) дают единую картину: даже в наиболее пострадавших регионах доля населения с контрольными антителами составляет не более 20%, а в большинстве мест - менее 10%. Другими словами, большинство населения мира по-прежнему подвержено этому вирусу", - сообщил глава ВОЗ.
Иммунитет к новому коронавирусу вырабатывается в единичных случаях, и для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет к COVID-19 могут потребоваться 8-10 волн эпидемии. Об этом ранее заявлял бывший директор Департамента ВОЗ по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костельо, пишет "Коммерсантъ".
Антитела, которые могут бороться с коронавирусом, есть лишь у 3% людей, переболевших с ярко выраженными симптомами. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальным институтом здравоохранения в Нидерландах. Ранее профессор Карл Фристон из Университетского колледжа Лондона, заявлял, что к концу первой волны эпидемии в Европе иммунитет к коронавирусу выработается в среднем у 6,4% населения.
Ученые пока затрудняются сказать, каким должен быть процент переболевших для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19. Обычно в случае с агрессивными вирусами речь идет примерно о 90%. Для ограничения их распространения и проводится вакцинация населения. Так, для предотвращения распространения кори необходимо, чтобы привитыми были не менее 90% населения, полиомиелита - 80-85%, в случае с гриппом достаточно 75%.
Напомним, что по состоянию на утро 18 мая коронавирусом в Украине заболели 18 291 человек, из них 4 906 удалось вылечиться, а 514 погибли.
по теме
Слезы опасны: о чем предупреждают ученые
Если инфекция SARS-CoV-2 попадет на клетки глаза, то и сам глаз (как роговица, так и конъюнктива) станет своеобразным "резервуаром" для коронавируса.
Беби-бума не будет: коронавирус отбивает желание заводить потомство
Людей пугают как экономические трудности, так и возможный риск для здоровья будущего ребенка. Вместе с тем сексуальная активность людей практически не изменилась.
Обнаружен новый фактор смерти от коронавируса
Специалисты сравнили средний уровень витамина D в 20 европейских государствах. Обнаружилась обратная зависимость между уровнем витамина и смертностью от коронавируса.
Когда пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад
До конца мая развитие пандемии будет иметь линейный характер, после чего пойдет на спад
Епіцентр епідемії коронавірусу змістився до Східної Європи - ВООЗ
Друга хвиля пандемії прокотиться Європою вже восени та взимку. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге
Словения первой в Европе заявила о прекращении эпидемии коронавируса
Правительство начало ослаблять блокировку с 20 апреля. Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы на 30 номеров будут открыты на следующей неделе.