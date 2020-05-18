Только 10% населения планеты имеют иммунитет к коронавирусу COVID-19, большинство людей по-прежнему рискуют заразиться. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,7 млн человек. За последние сутки вирус был подтвержден у 80 тыс. человек.

"Ранние серологические исследования (исследования о выявлении источника инфекции и формировании антител - ред.) дают единую картину: даже в наиболее пострадавших регионах доля населения с контрольными антителами составляет не более 20%, а в большинстве мест - менее 10%. Другими словами, большинство населения мира по-прежнему подвержено этому вирусу", - сообщил глава ВОЗ.

Иммунитет к новому коронавирусу вырабатывается в единичных случаях, и для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет к COVID-19 могут потребоваться 8-10 волн эпидемии. Об этом ранее заявлял бывший директор Департамента ВОЗ по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костельо, пишет "Коммерсантъ".

Антитела, которые могут бороться с коронавирусом, есть лишь у 3% людей, переболевших с ярко выраженными симптомами. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальным институтом здравоохранения в Нидерландах. Ранее профессор Карл Фристон из Университетского колледжа Лондона, заявлял, что к концу первой волны эпидемии в Европе иммунитет к коронавирусу выработается в среднем у 6,4% населения.

Ученые пока затрудняются сказать, каким должен быть процент переболевших для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19. Обычно в случае с агрессивными вирусами речь идет примерно о 90%. Для ограничения их распространения и проводится вакцинация населения. Так, для предотвращения распространения кори необходимо, чтобы привитыми были не менее 90% населения, полиомиелита - 80-85%, в случае с гриппом достаточно 75%.

Напомним, что по состоянию на утро 18 мая коронавирусом в Украине заболели 18 291 человек, из них 4 906 удалось вылечиться, а 514 погибли.