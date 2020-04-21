В мире наблюдают до 3% людей которые имеют противокоронавирусные антитела и не могут повторно заболеть смертельной инфекцией.

Об этом сообщает The Guardian.

По их словам, ВОЗ заявила о том, что нет никаких гарантий, что пандемия вируса не будет повторяться еще несколько раз.

"Ослабление ограничений не является окончанием эпидемии ни в одной стране. Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета", - отмечается в сообщении.

Известно, что серологические тесты на наличие антител не дают исчерпывающего ответа на вопрос, будут ли защищены инфицированные люди от повторного заражения коронавирусной инфекцией после выздоровления.

Напомним, на 21 апреля в мире зафиксированы почти 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, более 170 тысяч случаев закончились летальным исходом.