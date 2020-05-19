Підступний і непередбачуваний: симптоми СOVID-19 вражають лікарів та науковців

Симптоми COVID-19 не такі, як ми з вами уявляли і як вважали навіть досвідчені лікарі. А отже, людям не погоджували тестування, вважаючи, що в ньому просто немає потреби, і вони або не отримували допомоги, або заражали інших