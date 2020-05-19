"Тримайте дистанцію!": ресторан вдягнув клієнтів у надувні столики [ Редактировать ]
В американському штаті Меріленд в одному з ресторанів влаштували експеримент. Щоб забезпечити можливість дотримуватися належної відстані, кожному клієнтові пропонують круглий стіл.
По боках столики оснащені надувними кругами, які спрацьовують у разі порушення дистанції. Власники закладу розповідають - до таких заходів вдалися, щоб люди не намагалися наблизитися одне до одного та їли наодинці.
по теме
"Червоні берети" проти коронавірусу: американці об'єднуються в карантинні патрулі
Ті, хто відчував себе абсолютно непотрібним у довгі місяці карантину, тепер мають можливість змінювати своє місто - як стати "антивірусним" супергероєм?
Підступний і непередбачуваний: симптоми СOVID-19 вражають лікарів та науковців
Симптоми COVID-19 не такі, як ми з вами уявляли і як вважали навіть досвідчені лікарі. А отже, людям не погоджували тестування, вважаючи, що в ньому просто немає потреби, і вони або не отримували допомоги, або заражали інших
Тайське кафе пропонує відвідувачам виходити із карантину разом із пандою
Вихід із карантину вимагає особливих підходів. Наприклад, у цьому кафе секретом успіху стали панди. М'які іграшки офіціанти розмістили за столиками, щоб відвідувачі не сідали надто близько один до одного
Коронавірус оздоровчий: бельгійці переходять на екологічне харчування
Допоки кафе та ресторани в Бельгії під замком або ж працюють тільки на виніс - жителі країни взялися куховарити. Внаслідок попит на органічну їжу, зокрема, овочі та фрукти різко збільшився
Виновата маска: в США из тюрьмы выпустили не того заключенного
Сейчас полиция ищет беглеца