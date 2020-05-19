Семь сотрудников ООН скончались от коронавируса, 520 служащих организации заболели.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает forbes.kz.

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"Могу сообщить, что, по данным на вечер воскресенья, нам сообщили о 520 случаях заболевания коронавирусом по всему миру. В Америке - 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.

"Что касается смертей, полагаю, это число составляет семь, как это ни прискорбно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в ООН назвали число жителей, которым угрожает голод из-за пандемии.

Также в ВОЗ заявили, что вторая волна коронавируса совпадет с пиком опасного заболевания.