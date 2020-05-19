Коронавирус "убил" семерых сотрудников ООН [ Редактировать ]
Семь сотрудников ООН скончались от коронавируса, 520 служащих организации заболели.
Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает forbes.kz.
"Могу сообщить, что, по данным на вечер воскресенья, нам сообщили о 520 случаях заболевания коронавирусом по всему миру. В Америке - 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.
"Что касается смертей, полагаю, это число составляет семь, как это ни прискорбно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в ООН назвали число жителей, которым угрожает голод из-за пандемии.
Также в ВОЗ заявили, что вторая волна коронавируса совпадет с пиком опасного заболевания.
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