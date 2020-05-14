Правительство Канады и Офис управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины получили 7 систем ИВЛ, которые могут использоваться во время транспортировки и стационарно в отделениях интенсивной терапии.

"Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим", - говорится в сообщении.

Отметим, что церемония передачи прошла в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

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