Канада и ООН передали украинским военным аппараты ИВЛ [ Редактировать ]
Правительство Канады и Офис управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Сообщается, что Вооруженные силы Украины получили 7 систем ИВЛ, которые могут использоваться во время транспортировки и стационарно в отделениях интенсивной терапии.
"Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим", - говорится в сообщении.
Отметим, что церемония передачи прошла в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".
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