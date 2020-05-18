Вторая волна коронавируса совпадет с пиком опасного заболевания - ВОЗ [ Редактировать ]
В ВОЗ заявили, что уже следующей зимой вторая смертоносная волна коронавируса может накрыть Европу. Об этом сообщает Daily Mail.
"Европа должна готовиться ко Второй смертоносной волне коронавируса зимой, предупредил руководитель Всемирной организации здравоохранения", - сказано в публикации.
Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что его "очень беспокоит", что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями, такими как грипп.
Сейчас пришло время укрепить системы здравоохранения за счет увеличения емкости больниц, чтобы страны были способны лечить больше пациентов, считает Клюге.
По его мнению, сейчас в Европе пришло время для "подготовки, а не празднования", даже если ежедневное количество заражений и летальных случаев уменьшается.
Несмотря на то, что количество новых случаев COVID-19 в Великобритании, Франции и Италии снижается, пандемия не заканчивается, подчеркнул представитель ВОЗ.
Ранее у Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов.
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