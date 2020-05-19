Директор космического агентства NASA Джим Брайденстайн представил Artemis Accords - серию двусторонних соглашений между США и другими странами, желающими сотрудничать в рамках космической программы "Артемида". Об этом сообщает Space News.

В них изложены все виды деятельности по исследованию Луны, за исключением лунной орбитальной станции Gateway – ее работа будет описана в отдельном документе, который станет дополнением к действующему соглашению о международном сотрудничестве на МКС.

"Как мы пройдем весь путь к поверхности Луны и каковы требования и стандарты, которым необходимо отвечать, чтобы добраться до нее? Нам нужна структура сотрудничества на поверхности Луны", – заявил Брайденстайн во время встречи Консультативного Комитета NASA.

В Artemis Accords нашли отражение некоторые аспекты Договора о космосе 1967 года и других космических соглашений. В частности, в соглашениях говорится о проведении лунных исследований в мирных целях, регистрации космических объектов и оказании экстренной помощи. Также в документе отмечается необходимость соблюдения прозрачности планов и операций, возможности технического взаимодействия космических систем и свободной публикации научных данных. Вспомнили также о необходимости защиты мест посадки "Аполлона" и лунных миссий, а также соблюдении указаний ООН по долгосрочному устойчивому развитию космоса.

Отдельными пунктами отмечено создание "зон безопасности" вокруг регионов, в которых работают NASA и его партнеры, и право добывать и использовать лунные ресурсы.

"Артемида" – космическая программа NASA по возвращению человека на Луну. В ее рамках в 2024 году на Луну должна ступить первая женщина и следующий мужчина. Кроме того на орбите Луны будет построена небольшая станция Gateway, которая станет, по сути, пунктом пересечения между Землей и спутником. Именно с окололунной станции астронавты будут спускаться непосредственно на поверхность Луны, используя посадочный модуль.

Ранее сообщалось, откуда начнется освоение спутника Земли.