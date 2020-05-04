Зонд NASA приблизился к астероиду Бенну на расстояние 75 метров [ Редактировать ]
Космический корабль агентства NASA OSIRIS-REx готовится к самому важному моменту своей миссии. Сейчас он находится прямо у астероида Бенну и вскоре возьмет образцы грунта с этого древнего космического камня. Об этом пишет vokrugsveta.ua.
"В последние недели OSIRIS-REx провел серию репетиционных маневров. В ходе каждого из них зонд приближался к поверхности астероида, а затем снова возвращался на свою орбиту. Выполняя последний маневр, OSIRIS-REx оказался на расстоянии 75 метров от поверхности Бенну. В контрольной точке зонд развернул свой механизм сбора образцов Touch-and-Go (TAGSAM). Репетиция прошла успешно", - говорится в сообщении.
Зонд находится очень далеко от Земли, поэтому все операции по отбору проб будут выполняться автономно. Когда придет время, механизм OSIRIS-REx TAGSAM опустится на поверхность Бенну и испустит поток азота, чтобы поднять с астероида пыль. Цель миссии состоит в том, чтобы собрать 60 граммов материала.
Бенну – очень древний астероид, свидетель зарождения Солнечной системы. По расчетам ученых, ему более 4,5 миллиардов лет. Астрофизики рассматривают его как своеобразную капсулу времени, способную рассказать об отдаленном прошлом наших планет.
Отмечается, что такие астероиды фигурируют в теории панспермии как источники зарождения жизни на Земле. Они могли занести аминокислоты на нашу планету еще миллиарды лет назад. Однако так это или нет, могут рассказать только образцы грунта, взятые с поверхности Бенну.
Первая попытка сбора образцов запланирована на 25 августа. TAGSAM опустится на поверхность и возьмет пробы грунта примерно за пять секунд. Если все пройдет хорошо, материалы будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что в NASA создали первую интерактивную карту Луны.
по теме
Красота невероятная: NASA выбрало лучшее фото Земли
Фото было выбрано в рамках конкурса Tournament Earth 2020
В NASA создали первую интерактивную карту Луны
Вся поверхность Луны была отражена на карте впервые
В сторону Земли летит гигантский астероид (видео)
Астероид приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 29 апреля
Найдена экзопланета, очень похожая на Землю
Ученые NASA рассказали про экзопланету, которая очень похожа на Землю
Исследовать Марс с воздуха отправится вертолет "Изобретательность" (видео)
Он начнет исследовать Марс летом 2020 года