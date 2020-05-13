NASA продолжает работу над программой высадки людей на спутнике Земли, для этого на Луну запустят аппарат, который способен выявлять источники воды.

Об этом сообщает The Alpha Centauri.

По их словам, новый космический аппарат будут называться Lunar Flashlight. Он будет с помощью светового луча обнаруживать замерзшую воду на Луне.

Отмечается, что программу запустили в связи с тем, что ранее запущенные локационные спутники нашли лед и отправили данные ученым.

Известно, что Lunar Flashlight будет работать исключительно на экологическом топливе и не сможет так сильно загрязнить природу при взлете.

Фото: NASA

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