Серебряные 1000 гривен: НБУ выпустит новую монету [ Редактировать ]
Национальный банк Украины выпускает сувенирную банкноту из серебра. Монета воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размеры: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Элемент отделки банкноты - голограмма.
На сувенирной банкноте изображен:
- портрет Владимира Вернадского (1863-1945) - всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле - геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук (лицевая сторона);
- здание президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).
Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на бирже. О проведении аукционов будет сообщено дополнительно.
Напомним, недавно НБУ ввел в обращение новую памятную монету из нейзильбера "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
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