С 1 июля могут быть сняты ограничения на работу культурных заведений, откроются кинотеатры и концертные площадки. Об этом заявила и.о. министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.

Заполненность должна быть не более 30% на первом этапе из работы.

Если, например, фестиваль еще можно рассматривать возможность под открытым небом проводить, то что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожным, так как в первую очередь надо думать о здоровье граждан.

Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил открытие метро в Киеве. Также мы писали о том, что число больных COVID-19 в Киеве перевалило за две тысячи.