Карантин продлят до 22 июня - Ляшко [ Редактировать ]
Во вторник, 19 мая, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
Ляшко сравнил ситуацию с пандемией в Украине и Польше, и отметил схожесть сценариев распространения вируса.
Поэтому на плато мы будем все еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Так как мы еще не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчительными мерами, но все будет зависеть от эпидситуации.
Также не исключается вариант, что карантин в Украине отменят преждевременно.
Напомним, по состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 18 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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