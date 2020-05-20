Жителям Словении отдых внутри страны оплатит государство [ Редактировать ]
Гражданам Словении власти планируют выдать ваучеры, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны. Об этом сообщают европейские СМИ, передает "Цензор.НЕТ".
"Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет воспользоваться для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Гражданам страны до 18 лет будут выделены ваучеры не на 200, а на 50 евро",- говорится в сообщении.
Отмечается, что подобная инициатива реализуется в рамках целого пакета мер, направленных на помощь внутреннему туризму и другим секторам экономики во время кризисной ситуации из-за коронавируса.
После того, как в мае парламент страны одобрит эту инициативу, жители смогут получить ваучеры, которыми нужно будет успеть воспользоваться до конца этого года.
Напомним, Словения первой в Европе заявила о прекращении эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Кипр возобновит прием туристов с 15 июня.
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