Словения первой в Европе заявила о прекращении эпидемии коронавируса [ Редактировать ]
Правительство Словении в четверг, 14 мая, объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса. Словения стала первой европейской страной, сделавшей это, после того в стране ежедневно фиксировалось менее семи новых случаев коронавируса в течение последних двух недель, сообщает Reuters.
Люди, прибывающие в Словению из других государств Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить семидневный карантин, как это было в начале апреля, говорится в заявлении правительства. Иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну. Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, за исключением некоторых исключений, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.
"Словения укротила эпидемию за два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр Янез Янса.
Конец эпидемии означает, что некоторые правительственные меры, включая финансовую помощь гражданам и бизнесу пострадавшим от коронавируса, будут свернуты в конце мая.
Граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции, заявило правительство, не уточняя какие именно меры имеются в виду. Люди должны были носить маски в закрытых общественных помещениях, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и дезинфицировать руки при входе в общественные места.
С середины марта в Словении были закрыты все школы, спортивные и культурные учреждения, бары, рестораны, гостиницы и магазины, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Прекратил работу и общественный транспорт.
Правительство начало ослаблять блокировку с 20 апреля. Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы на 30 номеров будут открыты на следующей неделе.
Страна с населением 2 млн человек, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, сообщила о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях. О начале эпидемии было объявило 12 марта.
Напомним, что число жертв коронавируса уже превысило 300 тысяч человек по всему миру.
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