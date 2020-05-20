Політичні перестановки. За рік після парламентських виборів народні депутати з групи "За майбутнє" вирішили створити окрему політичну партію.

Лідером проєкту сьогодні обрали Ігоря Палицю. До партії увійшли мажоритарники із різних політсил. Нардепи запевняють, об'єдналися, бо не бачать суттєвих змін у країні після обрання нового складу Верховної Ради. Свою ж діяльність планують розпочати із просування законопроєктів щодо подолання економічної кризи.

Ігор Палиця, народний депутат, лідер партії "За майбутнє":

Наша група складається із мажоритарників, які виграли вибори, які довели вже своїм виборцям, які знали вже їх по роботі і повірили і підтримали їх ще раз. На сьогоднішній день ми всі, як і наші виборці, сьогодні рівно рік президентства пана Зеленського, чекали на покращення. Пройшов рік, і всі депутати-мажоритарники від "За майбутнє" прийняли рішення об'єднатися в партійний проєкт, проєкт, який зможе захистити своїх виборців.

Тарас Батенко, народний депутат, співголова депутатської групи "За майбутнє":