Правоохранители задержали членов преступной организации мошенников, которая присвоила почти 18 млн гривен. Средства фермеров и бизнесменов мошенники присваивали под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Для осуществления преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн грн.

"В состав организации входили более 20 участников. Полиция задержала 12 фигурантов. В частности, задержан организатор, трое его подручных и восемь наиболее активных участников преступной организации. Задержанным инкриминируют участие в преступной организации и совершению мошеннических действий в составе преступной организации в особо крупных размерах. Организатору также инкриминируют создание преступной организации", - сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Злоумышленники звонили к фермерам и руководителям различных компаний. Представлялись работниками предприятия, которе торгует минеральными удобрениями или дизельным топливом. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили "скинуть" предоплату. Как только бизнесмены перечисляли задаток за товар - злоумышленники отключали телефоны и исчезали.

Если выбранная жертва соглашалась платить только после доставки товара, мошенники подыскивали настоящих поставщиков и заказывали доставку минеральных удобрений и дизельного топлива на адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде настоящим продавцам. Получив платежное поручение, они, как правило, не проверяли поступление средств и начинали отгружать товар.

В это время один из членов банды звонил к покупателю и требовал немедленного перечислить средства за поставленное имущество. Мошенник давал номер расчетного счета, и как только поступали средства, сразу их выводили.

В ходе проведения более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки и финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, найдены средства в иностранной валюте и золотые изделия.

Напомним, что ранее под Днепром полиция задержала этническую банду, грабившую фермеров.