В Днепропетровской области полиция задержала этническую банду, которая специализировалась на разбойных нападениях на фермеров. Об этом сообщает Национальная полиция.

Грабителей взяли "на горячем" в ночь на 24 апреля в пгт Синельниково, когда они проникли в дом местного фермера. Полиция выяснила, кого бандиты выбрали своей новой целью, и спецназ устроил у него дома засаду. Хозяин рассказал, что несколько дней ему отравили четырех сторожевых собак.

В состав группы входили как минимум три человека, которые ранее были судимы за совершение тяжких преступлений. Ее лидером был 59-летний житель области, грабить селян ему помогал 32-летний сын. Как правило, ночью они проникали в дома фермеров и под угрозой оружия отбирали деньги и ценные вещи. К каждому преступлению тщательно готовились - наблюдали за домом жертвы и обследовали территорию.

У правоохранителей есть доказательства, что члены банды причастны к ряду налетов на дома аграриев в Днепропетровской и Херсонской областях. Преступники предстанут перед судом по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от семи до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Одессе задержали бандитов, отобравших у бизнесмена миллион долларов.