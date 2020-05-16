Украинцы в который раз стали жертвами обмана в сети. На этот раз, доверчивым и жаждущим перемен в жизни украинцам - предлагают купить новую душу, которая способна магическим образом изменить течение их жизни и направить все в новое, позитивное русло. О новых схемах "развода" украинцев пишет "Обозреватель".

Доверчивым украинцам "продают души", которые якобы позволят улучшить материальное положение и получить долгожданное благополучие, другим же обещают заплатить 22 тысячи гривен за "продажу самого главного органа".

На специализированных форумах и в соцсетях уже много лет предлагают "продать" и "купить" душу. А за последние карантинные месяцы количество таких объявлений резко увеличилось. На одном из самых популярных "серых" форумов, подобные объявлению появляются ежедневно, хотя еще в прошлом году такая "экзотика" была скорее редкостью. Украинцы (и не только), которые с насмешкой относятся к "магическим ритуалам", но нуждаются в деньгах, готовы "продать самый важный орган"

Фото: obozrevatel

За небольшое вознаграждение одни готовы найти желающего купить (услуга обойдется примерно в 400 грн), другие уже за 2-3 тысячи грн готовы помочь "вернуть душу", третьи обещают с использованием чужой души "подарить" здоровье или обеспечить богатую жизнь детям.

Еще одна услуга: продажа своей души напрямую нечистому. В конце ритуала выдают даже сертификат (присылают по почте). Документ нарисован в графическом дизайнере и напоминает домашнюю работу ученика 8-класса по информатике. Но и за эту бумажку придется платить тысячи гривен.

Свидетельство/Фото: obozrevatel

Юрист Александр Плахотник в комментарии "Обозревателю" объясняет, что привлечь мошенников за такие дела практически невозможно, так как невозможно никак подтвердить факт купли-продажи.

Статья о мошенничестве предполагает, что человек путем обмана или злоупотреблением доверия завладел чужим имуществом (деньгами). Если путем злоупотребления доверия (пообещали заплатить и не заплатили) вынудили "продать душу", квалифицировать такое действие как мошенничество очень сложно. "Душа" это не имущество, это скорее термин философский

Напомним, ранее во Львове мошенники перепродавали квартиры с жильцами и заработали 7 млн.

Ранее "Подробности" писали о том, как женщина с наркотиками в сумке воровала зубную пасту и попалась.