С 25 мая метрополитен в Киеве могут не открыть. Метро могут не открыть в связи с плохой статистикой случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая метро начнет работать.