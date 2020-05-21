Метро в Киеве могут не открыть [ Редактировать ]
С 25 мая метрополитен в Киеве могут не открыть. Метро могут не открыть в связи с плохой статистикой случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая метро начнет работать.
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