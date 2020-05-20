Открытие метро и запуск транспорта: что рассмотрит Кабмин на заседании [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, на заседании Кабинета министров примут решение относительно дальнейшего ослабления карантина. Об этом говорится в повестке дня правительства.
Заседание начнется в 14 часов.
Кабмин рассмотрит вопрос восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, отелей (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведения спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведение церковной службы (не более 1 человека на 10 м.кв).
В то же время правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это будет позволять эпидемическая ситуация.
Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине зафиксировали 19 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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