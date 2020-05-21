Президент Украины Владимир Зеленский запросил у глав ОГА программы обновления всех местных дорог в их регионах. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10%. Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.

Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги.

При этом президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.

Он указал, что программы должны содержать четкий график и информацию о количестве необходимых средств.

Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины.

Президент также отметил, что для ремонтов и строительства дорог местного значения ОГА получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.

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