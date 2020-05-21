Ремонт дорог: Зеленский дал поручения [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский запросил у глав ОГА программы обновления всех местных дорог в их регионах. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.
Участники совещания доложили главе государства, что в среднем области использовали на обновление местных дорог 30% ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10%. Представители этих областей объяснили, что чаще всего причиной низкого уровня выборки денег является неготовность проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.
Зеленский призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги.
При этом президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.
Он указал, что программы должны содержать четкий график и информацию о количестве необходимых средств.
Мы хотим ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог, чтобы как можно скорее полностью обновить дорожную сеть Украины.
Президент также отметил, что для ремонтов и строительства дорог местного значения ОГА получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии.
Ранее мы писали о том, что как работают камеры на дорогах.
по теме
Зеленский анонсировал увольнение глав ОГА
В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции анонсировал увольнение глав облгосадминистраций
Администрирование налогов упростили: Зеленский подписал закон
Закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли
Донбас, скандали та пандемія: всі подробиці пресконференції Володимира Зеленського
Три години просто неба із невеликою перервою. На галявині Маріїнському парку Володимир Зеленський зібрав журналістів. Говорив президент про те, що йому може не вистачити однієї каденції
Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорив президент
Рівно за рік після інавгурації Володимир Зеленський провів пресконференція. Журналісти питали у президента про внутрішню політику, відносини з олігархами, конфлікти у владній команді та епоху бідності
Реформа не получилась: Зеленский рассказал о ситуации с медициной
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление