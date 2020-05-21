Администрирование налогов упростили: Зеленский подписал закон [ Редактировать ]
В четверг, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли.
Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" № 466-IX, который Верховная рада Украины приняла 16 января 2020 года.
Документ предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.
Закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).
Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.
Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Теперь плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.
Отмечается, что реализация положений закона также расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал банковский.
по теме
Реформа не получилась: Зеленский рассказал о ситуации с медициной
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Главные успехи: Зеленский подвел итоги года президентства
В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал достижения на посту за год работы
Зеленский назвал условие для роспуска парламента
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для роспуска парламента 9-го созыва
В Раде требуют изменить формат работы
В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции сделал заявление
Встреча в "нормандском формате": Зеленский назвал главное условие
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, когда состоится "нормандская встреча"