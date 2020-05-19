"Слушай, так эти камеры уже работают, или нет?", - спрашивает меня водитель такси, автоматически снижая скорость перед въездом в туннель на Набережной возле Подола в Киеве. Ведь именно в этом месте должна работать одна из камер. И аналогичный вопрос возникает у каждого второго водителя. Ведь знаки висят, камеру тоже трудно не заметить. Да и первое мая уже давно прошло, а именно с начала этого месяца система должна была заработать. Но, заработала ли? Фиксируют ли нарушения? Об этом в нашем материале.

Предупрежден - значит вооружен

Так уж получилось, что все планы, как правительства, так и обычных украинцев "испортила" пандемия коронавируса. И запуск фото- и видео фиксации нарушителей правил дорожного движения тоже сорвался. Точнее, отсрочили не запуск системы, а штрафы. Предварительно, водителей не будут штрафовать до конца карантина. Но, это не значит, что водители смогут и дальше безответственно ездить по киевским дорогам. Ведь, как оказалось, система фиксации работает! При чем, как часы. Водители уже начали получать первые предупреждения за нарушения правил дорожного движения. Чаще всего предупреждают за превышение скорости.

"Слышал, что в МВД запустили сайт, на котором можно проверить, нарушал ли ты что-то, или нет. Вот, решил проверить. А там - три предупреждения", - говорит водитель Вячеслав.

И на этом, пока, санкции заканчиваются. Водителю выписывают предупреждение с детальной информацией о месте и типе нарушения. Система фиксирует номер автомобиля, скриншот с камеры наблюдения, которая зафиксировала скорость вашего транспортного средства, ну и самая главная улика - ваше фото за рулем! Зачастую видно человека, который был в машине на момент нарушения. Также присылают небольшое видео, на котором виден момент нарушения ПДР.

А есть ли я в базе нарушителей?

Проверить это очень просто. Сначала заходим на сервис проверки событий с признаками административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Дальше - все просто. Заполняем необходимые для проверки данные, и "пробиваем себя по базе".





Если вы не нарушали, ваше "резюме" будет пустое. Если же нарушения были, появится небольшая таблица с местом, временем и типом нарушения.

Как работает система, и где именно фиксируют нарушения?

В самом начале запуска проекта предполагалось, что водители не будут получать штраф, а только предупреждения в виде специальных баллов. Соответствующий закон приняли еще в ноябре 2015-го. Планировалось, что каждому собственнику транспортного средства будет начислено 150 баллов. И за каждый случай нарушения ПДД, "увиденный" системой видеофиксации, будет сгорать 50 баллов. Таким образом, у водителя было право на три ошибки. Потом, правда, этот закон отменили. Попросту не видели в нем смысла, да и, откровенно говоря, узнай наши водители, что у них есть три права на ошибку, лихачили бы еще больше.

"Данная норма так на практике и не заработала из-за отсутствия практической автофиксации нарушений ПДД. На сегодняшний день ВРУ приняла закон, которым исключила из КУоАП положения о применении штрафных баллов как один из видов административных взысканий. То есть теперь за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, сразу будут применяться штрафы", - отмечает адвокат Яна Квасница.

Теперь админпротоколы о нарушении правил дорожного движения будут составлять заочно. А нарушителям уже после окончания карантина будут отправлять "письма счастья" по почте.

Фото: Національна поліція України

Всего в столице сейчас работает 20 камер. Адреса:

на улице Елены Телиги, 39;

на Набережном шоссе, 4;

на улице Братиславской, 18;

на перекрестке Причальной и Днепровской набережной;

на Чоколовском бульваре, 24;

на Северном мосту - в направлении левого и правого берегов;

на Броварском проспекте у станции метро Левобережная и на перекрестке с улицей Строителей;

на Южном мосту - в направлении левого и правого берегов;

на проспекте героев Сталинграда, 25;

на проспекте Владимира Маяковского, 56 и 65;

на бульваре Дружбы народов, 27 и 36;

на Столичном шоссе, 58, в направлении Киева и Обухова;

на перекрестке Харьковской площади с улицей Николая Бажана.

Собственник - еще не значит нарушитель

И это один из главных камней преткновения работы новой системы. Несмотря на точную и, пока, исправную работу камер, даже здесь не исключается человеческий фактор. Ведь в момент фиксации нарушения за рулем может сидеть не собственник автомобиля, а, к примеру, водитель с правом собственности. Но "письмо счастья" все равно придет именно собственнику транспортного средства. Как урегулировать этот вопрос? И возможно ли будет "перевести штраф" на другого? - Да, это вполне выполнимая задача. Для этого в базу МВД нужно внести другого водителя, как "надлежащего пользователя". Правда, это тоже может не спасти. Ведь пристально рассматривать на снимке, кто же сидит на месте водителя у полиции вряд ли найдется время. Так что выручить собственника машины в этой ситуации может "чистосердечное" нарушителя, который попросит оштрафовать именно его.

А каковы размеры штрафов?

"Цена ошибки" водителя разная. Все зависит от ее серьезности. К примеру, за превышение скорости на 20 км/час, игнорирование разметки и дорожных знаков - 255 гривен. (За превышение на 50 км/час - 510 грн). Проезд на красный свет, или нарушение ПДД на перекрестах - 425 гривен.