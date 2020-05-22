Україна та МВФ узгодили умови надання чергового траншу [ Редактировать ]
Україна та Міжнародний валютний фонд врешті домовилися про нову програму співпраці. Вона буде розрахована на 18 місяців. Київ отримає частинами 5 мільярдів доларів. Угоду планують підписати у найближчі тижні - повідомили в МВФ.
Новий транш буде спрямований на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки. Аби допомогти усунути кризу, яку спричинила пандемія, - йдеться у заяві міжнародного кредитора.
У МВФ також сподіваються що позичені кошти допоможуть відновити ширші реформи.
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