Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились в последний рабочий день недели. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу утром, 22 мая.

Причиной падения стало решение Китая отказаться от цели по росту экономики на 2020 год.

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $2,15 (5,965%) – до $33,91 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $2,46 (7,25%) – до $31,46 за баррель.

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Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,45 в пользу Brent.

В пятницу началось заседание Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В ходе него стало известно об отказе правительства страны поставить цель в процентах относительно экономического роста на 2020 год.

Инвесторы обеспокоены тем, что ослабление экономики КНР в результате пандемии коронавируса и дальше будет влиять на рынок нефти. В результате спрос на сырье и топливо у второго по величине потребителя нефти в мире может значительно снизиться.

Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.