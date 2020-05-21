В Украину впервые привезли американскую нефть [ Редактировать ]
В Украину впервые импортировали нефть WTI. Танкер UMLMA прибыл под флагом Катара и доставил 76 430 тонн нефти. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта.
Порт отправки - Nederland Texas. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Отмечается, что так называемая "легкая техасская" нефть - West Texas Intermediate (WTI) доставлена в Украину впервые. Используют ее в основном для производства бензина. Традиционно высокий спрос на нефть этой марки в США и Китае.
Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.
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