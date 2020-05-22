Ученые разгадали тайну исчезновения неандертальцев [ Редактировать ]
Климатологи Центра физики климата в Южной Корее с помощью суперкомпьютера разгадали тайну вымирания неандертальцев. Статья исследователей опубликована в журнале Quaternary Science Reviews, пишет internetua.com.
"Вопреки ранее существовавшим представлением, их исчезновение 50-35 тысяч лет назад не было вызвано ни изменением климата, ни скрещиванием с людьми современного типа. Реальной причиной стала конкуренция с людьми современного типа", - говорится в сообщении.
Ученые воспользовались суперкомпьютером IBS Aleph для создания реалистичной модели миграции неандертальцев и людей современного типа, их конкуренции и скрещивания на фоне изменяющегося в то время климата. Оказалось, что вымирание могло произойти лишь в том случае, если Homo sapiens обладали значительным преимуществом в добыче пищи. Например, они могли пользоваться эффективными методами охоты, иметь высокую устойчивость к патогенам или быть значительно более плодовитыми.
Неандертальцы жили в Евразии в последние 300 тысяч лет, приспособившись к суровым условиям и резким климатическим изменениям, которые были еще более драматичными, чем те, что произошли во время исчезновения древних людей.
В настоящий момент ученые собираются улучшить математическую модель, включив в нее взаимодействие с мегафауной, то есть популяциями крупных животных, и более реалистичные климатические факторы.
Ранее сообщалось, что найден скелет неандертальца, захороненный с помощью "ритуала смерти".
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