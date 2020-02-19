Найден скелет неандертальца, захороненный с помощью “ритуала смерти” [ Редактировать ]
Найдено ритуальное захоронение неандертальцев, подобию могилы с надгробием и останкам древнего человека примерно 70 тысяч лет, сообщает Корреспондент.net.
В Иракском Курдистане в пещере Шанидар археологи раскопали практически полный скелет неандертальца. Данная находка подтвердила гипотезу о существовании примитивных ритуалов захоронения у древних людей.
Погребальный обряд, или ритуал смерти предполагал определенное расположение тела в могиле и ее обозначение. Останки верхней части скелета располагалась на спине, а левая рука находилась под головой. Рядом с черепом располагался камень, который вероятно служил подобием надгробия. Так неандертальцы, совершавшие повторные захоронения, могли определить занятый участок.
Скелет неандертальца
По предварительным данным возраст останков составляет 70 тысяч лет.
Всего в пещере Шанидар в 1950-х и 1960-х годах было обнаружено около десятка фрагментарных скелетов неандертальцев.
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