Масове вбивство на Житомирщині: орендар ставка розстріляв на березі рибалок [ Редактировать ]
Масове вбивство на Житомирщині. Чоловік з мисливської рушниці розстріляв сімох знайомих. Трагедія сталася сьогодні близько першої ночі у Попільнянському районі. На березі ставка відпочивала компанія киян. За даними поліції, - місцевий житель розпивав алкоголь разом з гостями. Після сварки - застрелив двох чоловіків, а потім увірвався до вагончика і убив тих, хто спав.
Одному з потерпілих вдалося втекти і викликати поліцію. Оперативники стрільця затримали, його мають доправити на судово-психічну експертизу.
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