Масове вбивство на Житомирщині. Чоловік з мисливської рушниці розстріляв сімох знайомих. Трагедія сталася сьогодні близько першої ночі у Попільнянському районі. На березі ставка відпочивала компанія киян. За даними поліції, - місцевий житель розпивав алкоголь разом з гостями. Після сварки - застрелив двох чоловіків, а потім увірвався до вагончика і убив тих, хто спав.

Одному з потерпілих вдалося втекти і викликати поліцію. Оперативники стрільця затримали, його мають доправити на судово-психічну експертизу.