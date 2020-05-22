В Киеве растет количество больных пневмонией. С начала недели в больницы госпитализировали 167 таких пациентов. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, всего в киевских больницах находятся 307 киевлян с диагнозом "пневмония".

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"Количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом "пневмония". Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией. Медики объясняют это тем, что в связи с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу. И часто не берегутся. Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью. Ведь ослабленный иммунитет делает человека уязвимым к любым заболеваниям. В частности, и к коронавирусу", - отметил Кличко.

Напомним, на данный момент в Киеве 2522 подтвержденных случая заражения коронавирусом и 58 смертей от инфекции. За прошлые сутки коронавирус диагностировали у 47 человек.

Ранее сообщалось, что Кличко просит Кабмин запустить транспорт в Киеве.

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