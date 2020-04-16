Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 16 апреля, в Украине зафиксировали 4161 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
116 летальных случаев, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 279
- Волынская область - 109
- Днепропетровская область - 78
- Донецкая область - 12
- Житомирская область - 162
- Закарпатская область - 116
- Запорожская область - 115
- Ивано-Франковская область - 401
- Кировоградская область - 198
- Киев - 644
- Киевская область - 234
- Львовская область - 166
- Луганская область - 4
- Николаевская область - 22
- Одесская область - 73
- Полтавская область - 27
- Ривненская область - 204
- Сумская область - 80
- Тернопольская область - 333
- Харьковская область - 40
- Херсонская область - 44
- Хмельницкая область - 37
- Черновицкая область - 662
- Черкасская область - 110
- Черниговская область - 11
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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