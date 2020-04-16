По состоянию на 09:30 16 апреля, в Украине зафиксировали 4161 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

116 летальных случаев, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 279

Волынская область - 109

Днепропетровская область - 78

Донецкая область - 12

Житомирская область - 162

Закарпатская область - 116

Запорожская область - 115

Ивано-Франковская область - 401

Кировоградская область - 198

Киев - 644

Киевская область - 234

Львовская область - 166

Луганская область - 4

Николаевская область - 22

Одесская область - 73

Полтавская область - 27

Ривненская область - 204

Сумская область - 80

Тернопольская область - 333

Харьковская область - 40

Херсонская область - 44

Хмельницкая область - 37

Черновицкая область - 662

Черкасская область - 110

Черниговская область - 11

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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