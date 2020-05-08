Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при коронавирусе [ Редактировать ]
Известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, какие меры нужно предпринять, чтобы уменьшить риск поражения легких при коронавирусе.
Cоответcвующий пост он опубликовал на своей страничке в Instagram.
По словам доктора, вирусная пневмония и пневмония как осложнение при ОРВИ - это совершенно разные вещи.
"Осложнение при ОРВИ - это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками.
Вирусная пневмония - это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких - это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких", - объяснил Комаровский.
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Он отметил, что также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант.
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"От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность", - говорит доктор.
Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от человека в безсимптомном периоде болезни.
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