Известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, какие меры нужно предпринять, чтобы уменьшить риск поражения легких при коронавирусе.

Cоответcвующий пост он опубликовал на своей страничке в Instagram.

По словам доктора, вирусная пневмония и пневмония как осложнение при ОРВИ - это совершенно разные вещи.

"Осложнение при ОРВИ - это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками.

Вирусная пневмония - это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких - это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких", - объяснил Комаровский.

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Он отметил, что также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант.

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"От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность", - говорит доктор.

Ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от человека в безсимптомном периоде болезни.

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