Вакцина от коронавируса: ученые ошеломили сроками изготовления препарата [ Редактировать ]
Фармацевтическая компания из Великобритании разработает вакцину от коронавируса в течении 3 месяцев.
Об этом пишет Bloomberg.
По информации, исследователи получили более 1 миллиарда долларов на изготовление и испытания новейшего препарата.
Отмечается, что компания планирует подготовить к использованию 1 миллиард доз.
Известно, что по началу вакцина будет в сделана в достаточном количестве для всех британцев, после чего ее планируют развозить по миру.
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