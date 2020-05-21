Фармацевтическая компания из Великобритании разработает вакцину от коронавируса в течении 3 месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации, исследователи получили более 1 миллиарда долларов на изготовление и испытания новейшего препарата.

Отмечается, что компания планирует подготовить к использованию 1 миллиард доз.

Известно, что по началу вакцина будет в сделана в достаточном количестве для всех британцев, после чего ее планируют развозить по миру.

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