Ученые смоделировала дальнейшее течение пандемии коронавируса в Украине при смягчении карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба КПИ.

Так, окончание первой волны коронавируса ожидается к концу сентября.

Прогноз выполнен с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма "скользящего окна". Он показал снижение скорости распространения пандемии для Украины на следующие 5 дней с уровнем "плато" - (300-400) новых инфицированных в день и уровнем "плато" для выздоровевших людей (300-350) в день.

Для города Киева в течение следующих 5 дней уровень "плато" для новых инфицированных людей может составить 40-50 в день, а для выздоровевших людей 20-30 в день.

Как отмечают ученые КПИ, важно, что в течение последнего месяца количество ежедневно выздоровевших людей в Украине постепенно приближается к количеству ежедневно инфицированных, как и показали результата исследования команды проекта от 1 мая. Ожидается, что в конце мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что покажет начало спада пандемии, завершение первой волны которой предполагается до конца сентября 2020 года. Не исключается появление второй волны пандемии в осенне-зимний период 2020-2021 года, но с меньшей амплитудой.

Также ученые добавили, что средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного краткосрочного прогноза (МАРЕ) на отрезке времени в течение 6-20 мая не превысила 1,78% для Украины, 2,26% - для Киева. Ученые отмечают, что на больших объемах данных (как это имеет место для Украины по сравнению с г. Киевом) нейронная сеть Back Propagation менее чувствительна к краткосрочным возмущений и всплесков и позволяет получить меньшую погрешность прогноза.

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