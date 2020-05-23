Водитель лондонского такси погиб от коронавируса в больнице после того как пассажир отказался платить и плюнул ему в лицо.

Об этом пишет The Mirror.

По информации, 61-летний Тревор Белль был на заказе у пассажира, который, отказавшись запалить за поездку оплевал водителя, сказав, что у него коронавирус, а теперь он есть и у водителя.

Отмечается, что спустя несколько дней состояние водителя сильно ухудшилось и его госпитализировали в больницу с "коронавирусным" диагнозом. Через несколько недель мужчина скончался.

Известно, что семье погибшего Тревора Белля было собрано 6 тысяч фунтов для организации похорон и поминок.

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