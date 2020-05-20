Уникальное природное явление: "коронавирус" посыпался с неба [ Редактировать ]
В Мексике, в штате Нуэво-Леон, прошел град, градинки которого были в форме коронавируса. Местные жители решили, что таким образом "Бог напоминает, чтобы люди сидели дома" во время вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.
Фотографии с градом, имеющим характерные шипы, появились в социальных сетях.
Специалист Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель Винас изучил снимки. По его словам, ничего необычного в такой форме нет.
Во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе, и образовывая такие же шипы.
по теме
Потоп в Милане: ливень превратил город в Венецию за считанные минуты
В Италии, в Милане, из-за проливных дождей случился настоящий потоп
Самая холодная ночь: в Украине "ударят" заморозки
Погода в Украине и Киеве резко изменится
Пылевая буря "затмила" глаза водителям и привела к ДТП
Возле Коломыи в Ивано-Франковской области прошла пылевая буря
Погода на выходные: что ждет украинцев
В выходные 9-11 мая в большинстве регионов Украины ожидаются значительные осадки и грозы