В Мексике, в штате Нуэво-Леон, прошел град, градинки которого были в форме коронавируса. Местные жители решили, что таким образом "Бог напоминает, чтобы люди сидели дома" во время вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографии с градом, имеющим характерные шипы, появились в социальных сетях.

Специалист Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель Винас изучил снимки. По его словам, ничего необычного в такой форме нет.

Во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе, и образовывая такие же шипы.

Ранее на Киев надвигалась сильная буря с градом.