Компания Google представила список тем о коронавирусе, которые нельзя публиковать на YouTube. Об этом сообщается на сайте компании.

Они направлены на запрет распространения недостоверной информации о коронавирусе. Теперь на YouTube будет запрещен контент о коронавирусе, который может привести к причинению вреда здоровью.

Таким образом в компании хотя "внести ясность" в темы о лечении, профилактике, диагностике и передаче вируса.

Среди запрещенных тем оказались:

отрицание существования коронавируса,

призывы лечиться с помощью народной медицины, молитв и не обращаться к врачам,

утверждения о существовании вакцины от COVID-19,

слухи о возможности заразиться коронавирусом от азиатской еды или от сети 5G,

призывы очищать воздух от коронавируса с помощью фейерверков.

Ролики, подпадающие под новые запреты, будут удалены. После третьего предупреждения о нарушении, аккаунт пользователя будет заблокирован.

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