На YouTube запретят контент о коронавирусе [ Редактировать ]
Компания Google представила список тем о коронавирусе, которые нельзя публиковать на YouTube. Об этом сообщается на сайте компании.
Они направлены на запрет распространения недостоверной информации о коронавирусе. Теперь на YouTube будет запрещен контент о коронавирусе, который может привести к причинению вреда здоровью.
Таким образом в компании хотя "внести ясность" в темы о лечении, профилактике, диагностике и передаче вируса.
Среди запрещенных тем оказались:
- отрицание существования коронавируса,
- призывы лечиться с помощью народной медицины, молитв и не обращаться к врачам,
- утверждения о существовании вакцины от COVID-19,
- слухи о возможности заразиться коронавирусом от азиатской еды или от сети 5G,
- призывы очищать воздух от коронавируса с помощью фейерверков.
Ролики, подпадающие под новые запреты, будут удалены. После третьего предупреждения о нарушении, аккаунт пользователя будет заблокирован.
Читайте также, американская вакцина для борьбы с коронавирусом во время испытаний смогла выработать в человеческом организме достаточное количество противовирусных антител.
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