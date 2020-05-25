Концерты в Украине: когда разрешат массовые мероприятия [ Редактировать ]
Культурные мероприятия будут разрешены после окончания карантина.
Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Украины.
По его словам, ближайший концерт Ленни Кравица, запланированный на 13 июня отменят.
"13 июня вряд ли, это невозможно. Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на таких этапах, которые у нас есть сегодня или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях".
Ранее мы писали о том, что 9 украинским областям запретили снимать карантинные ограничения. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.
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