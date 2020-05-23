Смягчение карантина: 9 областям запретили снимать ограничения [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины запретило снимать карантинные ограничения в 9 областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации, снимать смягчать карантин не будут на территории таких областей: Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой.
Известно, что следующий этап отмены карантина будет произведен при учете уровня заболеваемости, загруженности больниц и тестирования населения.
Фото: МОЗ
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