Министерство здравоохранения Украины запретило снимать карантинные ограничения в 9 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации, снимать смягчать карантин не будут на территории таких областей: Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой.

Известно, что следующий этап отмены карантина будет произведен при учете уровня заболеваемости, загруженности больниц и тестирования населения.

Фото: МОЗ

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