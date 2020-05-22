Власти Киевской области, как и Львовской и Ровенской, с 22 мая не будут смягчать карантин. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

В столичном регионе число случаев заболевания на 100 тысяч населения составляет 13,9. При этом Кабинет министров определил, что этот показатель должен быть менее 12 для отмены или ослабления противоэпидемических мер.

"Поскольку один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель (13,9 вместо 12 - ред.), региональная комиссия по эпидемиологическим болезням и чрезвычайным ситуациям не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мер", - сказано в сообщении.

В Киевской областной государственной администрации напоминают, что Кабмин установил три условия для ослабления карантинных мер:

общее число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12 человек. Сейчас в Киевской области - 13,9; загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, должна быть менее 50%. Сейчас - 8,9%; среднее число ПЦР-тестов должно превышать 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Сейчас в Киевской области - 19,2.

Напомним, в Минздраве сообщили, что по состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина.