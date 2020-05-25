В понедельник, 25 мая, в Украину вернулись освобожденные из пиратского плена моряки. Они были членами экипажа контейнеровоза MSC TALIA F. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

Как он сообщил, в Украину вернулись семь граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна MSC TALIA F. Однако он отметил, что результатом этого является слаженная работа украинских дипломатов и судовладельца в переговорах с пиратами.

"Освобождение наших моряков является результатом слаженной, упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами", - написал дипломат.

Напомним, ранее в Украину вернули моряков, которые из-за карантина не могли вернуться домой из Греции.