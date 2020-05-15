Четверту добу голодують моряки на борту океанського лайнера, що пришвартований у Майямі. Частина екіпажу таким чином намагається змусити судновласника, одну з найбільших американських компаній, - нарешті відправити їх додому після двох місяців карантину на борту. Українські дипломати зв'язались із екіпажем і з'ясували: серед протестувальників - виключно громадяни Румунії, українців на судні немає.

Максим Коваленко, керівник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України:

Інформації щодо оголошення голодування громадянами України саме з цього судна до Посольства не надходило, ніхто із громадян не звертався, посольство на постійному зв'язку із компанією - оператором цього судна, тобто круїзною компанією.

Наразі відомо, що понад півтори тисячі українських моряків заблоковані на американських круїзних лайнерах і вже кілька місяців не можуть повернутися додому. Одна українка стрибнула за борт і загинула, слідчі припускають, що жінка не витримала ізоляції. Як повертати моряків додому - рішення досі немає. Їм заборонено сходити з кораблів, із березня вони не отримують зарплату - бо через карантин роботодавці припинили дію контрактів.