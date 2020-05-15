У Майямі голодує екіпаж океанського лайнера [ Редактировать ]
Четверту добу голодують моряки на борту океанського лайнера, що пришвартований у Майямі. Частина екіпажу таким чином намагається змусити судновласника, одну з найбільших американських компаній, - нарешті відправити їх додому після двох місяців карантину на борту. Українські дипломати зв'язались із екіпажем і з'ясували: серед протестувальників - виключно громадяни Румунії, українців на судні немає.
Максим Коваленко, керівник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України:
Інформації щодо оголошення голодування громадянами України саме з цього судна до Посольства не надходило, ніхто із громадян не звертався, посольство на постійному зв'язку із компанією - оператором цього судна, тобто круїзною компанією.
Наразі відомо, що понад півтори тисячі українських моряків заблоковані на американських круїзних лайнерах і вже кілька місяців не можуть повернутися додому. Одна українка стрибнула за борт і загинула, слідчі припускають, що жінка не витримала ізоляції. Як повертати моряків додому - рішення досі немає. Їм заборонено сходити з кораблів, із березня вони не отримують зарплату - бо через карантин роботодавці припинили дію контрактів.
по теме
Заручники карантину: українські моряки заблоковані на американських круїзних лайнерах
Чому моряків не евакуюють? І чому вони самі порівнюють перебування на борту з ув'язненням?
Підприємці Дніпра з відчаю влаштували автопробіг
Через карантин підприємці зазнають чималих збитків, тож у такий спосіб вирішили достукатися до влади
Виновата маска: в США из тюрьмы выпустили не того заключенного
Сейчас полиция ищет беглеца
Українські перевізники блокували урядовий квартал Києва
Українські перевізники виїхали на страйк. Вимагали від влади дозволу на відновлення пасажирських перевезень. Акції відбулись у різних регіонах країни, а також в урядовому кварталі столиці
США відмовляються від російських апаратів штучної вентиляції легень
Російські апарати штучної вентиляції легень, через які сталися дві пожежі у російських лікарнях