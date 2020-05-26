Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения всеукраинского референдума. Среди них - участие 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он отметил, что основные критерии для проведения референдума предусмотрены Конституцией Украины.

"Основная идея, которая закладывается в этот законопроект, это то, чтобы народ мог инициировать и народ мог поддержать. Основные критерии у нас предусмотрены Конституцией Украины, мы не можем от них отойти и изменить, это 3 млн граждан Украины. Причем две трети областей должны быть привлечены к поддержке этого законопроекта", - заявил Стефанчук.

Он также добавил, что после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней.

"Это вопрос агитации, поддержки и так далее, и вопрос может быть вынесен на референдум. Что интересно - мы впервые предлагаем украинскому народу, чтобы он непросто определял какие-то вопросы на референдуме, но и предоставить возможность украинскому народу отменять закон, принятый Верховной Радой", - добавил он.

Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Также в ходе конференции Зеленский отметил, что не может найти новых министров.