Рада отменила пленарные заседания [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, в Верховная Рада решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться в четверг и в пятницу. Это связано с коронавирусом. Отменить заседания рекомендовал регламентный комитет.
Депутаты поддержали соответствующий проект постановления "О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва". За него проголосовали 311 депутатов Рады.
Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии ВРУ... о работе Верховной рады Украины в мае 2020 года, предусмотрев 21 и 22 мая работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Напомним, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.
Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Также в ходе конференции Зеленский отметил, что не может найти новых министров.
Тем временем, в Раде требуют изменить формат работы. А Зеленский назвал условие для роспуска парламента.
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