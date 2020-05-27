У США від коронавірусу померли майже сто тисяч людей [ Редактировать ]
Ще майже 90 тисяч людей підхопили коронавірус минулої доби у світі. Загальна кількість підтверджених випадків близько п'яти мільйонів шістсот тисяч.
Із них летальних 350 тисяч, одужали майже два мільйони триста тисяч. Найбільший приріст нових пацієнтів зафіксували у США - майже 20 тисяч.
Також Штати є лідером за кількістю смертей від COVID-19 понад 100 тисяч осіб. Крім того, істотно побільшало пацієнтів у Бразилії, Росії, Перу, Чилі та Мексиці.
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