Во вторник, 26 мая, в Киеве в вагоне метро подростки жестоко избили мужчину за то, что он сделал им замечание за неадекватное поведение. Об этом сообщает "Киев Оперативный".



Инцидент произошел между станциями "Оболонь" и "Почайна".

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"Группа несовершеннолетних с применением нецензурных слов что-то очень громко выясняла между собой. 20-летний мужчина подошел сделать им замечание, но они набросились на него и стали избивать. Руками и ногами, даже после того, как пострадавший потерял сознание", - говорится в сообщении.

Полиция Киева провела расследование и установила личности несовершеннолетних преступников. По согласованию с прокуратурой города Киева, им сообщено о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Внимание: видео содержит сцены насилия!

Напомним, в Киеве после карантина "запустили" метро.