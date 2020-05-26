Столичная подземка за первый день работы перевезло 310 тысяч пассажиров, что оказалось в пять раз меньше, чем до карантина.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По их словам, среднее количество пассажиропотока в столичном метрополитене составляло 1,5 миллиона человек.

Отмечается, что все желающие воспользоваться подземкой должны соблюдать правила карантина: носить защитную маску или респиратор, соблюдать дистанцию и привыкать к новым "бесконтактным" правилам проезда.

Ранее мы писали, что в Киеве возобновил работу метрополитен. В первый день в подземке было очень малолюдно.