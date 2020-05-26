Киевский метрополитен "потерял" рекордное количество пассажиропотока [ Редактировать ]
Столичная подземка за первый день работы перевезло 310 тысяч пассажиров, что оказалось в пять раз меньше, чем до карантина.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По их словам, среднее количество пассажиропотока в столичном метрополитене составляло 1,5 миллиона человек.
Отмечается, что все желающие воспользоваться подземкой должны соблюдать правила карантина: носить защитную маску или респиратор, соблюдать дистанцию и привыкать к новым "бесконтактным" правилам проезда.
Ранее мы писали, что в Киеве возобновил работу метрополитен. В первый день в подземке было очень малолюдно.
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