В Киеве мужчина упал в яму с водой/ Фото: glavcom.ua

В среду, 27 мая, на улице Григоровича-Барского, 7А в Святошинском районе Киева (жилой массив "Южная Борщаговка") случилось чрезвычайное происшествие.

Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на источники в экстренных службах.

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"Во дворе дома мужчина упал в яму с горячей водой", - говорится в сообщении.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Медикам, приехавшим на вызов, оставалось лишь констатировать смерть.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в центре Киева прогремела стрельба.

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