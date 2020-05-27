Сварился заживо: в Киеве мужчина упал в яму с горячей водой [ Редактировать ]
В среду, 27 мая, на улице Григоровича-Барского, 7А в Святошинском районе Киева (жилой массив "Южная Борщаговка") случилось чрезвычайное происшествие.
Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на источники в экстренных службах.
"Во дворе дома мужчина упал в яму с горячей водой", - говорится в сообщении.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Медикам, приехавшим на вызов, оставалось лишь констатировать смерть.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в центре Киева прогремела стрельба.
Также мы писали о том, что под Киевом двое полицейских изнасиловали женщину.
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